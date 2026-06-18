「ルルAプレミアム」（左から：90錠、45錠）第一三共ヘルスケアは、総合かぜ薬のロングセラーブランドである「ルル」から、つらいかぜの11症状（かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、鼻水、鼻づまり、せき、たん、悪寒、頭痛、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和）すべてに優れた効果を発揮する「ルルAプレミアム」（OTC医薬品：指定第2類医薬品）を8月31日に発売する。「ルルAプレミアム」は、のどの痛み、発熱、鼻水、せき、