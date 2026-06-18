プロ野球・阪神をグループ傘下に持つ阪急阪神ホールディングスの株主総会が18日、大阪市内で開かれた。阪神ファンの株主から、「昨年は阪神が優勝。チケット取りにくい状況で早急にリセールの対応をしてほしい」という要望が出た。阪神電鉄の上戸常務取締役は「タイガースといたしてもシステム等の兼ね合いもあるが今後の検討課題として考えている」と説明した。