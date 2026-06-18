１７日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたち」では、日テレ系列の全国の放送局のアナウンサーが集合し「全国ご当地アナウンサー大賞ＳＰ」を放送。芸人たちから「目力防衛大臣」と呼ばれた北日本放送のアナウンサーがアナウンサー大賞を受賞した。全国から集まったアナウンサーたちがお国自慢や自らをＰＲする人気企画で、アナウンサー同士の結婚が話題に。女性アナウンサーたちは総じて同職との結婚、交際に難色を示した