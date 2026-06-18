プロ野球・阪神をグループ傘下に持つ阪急阪神ホールディングスの株主総会が18日、大阪市内で開かれた。阪神ファンの株主から、「ここ数年、助っ人の外国人選手は使い物にならないのばっかり。フロントはどうなっている」という辛口の意見が出た。阪神電鉄の上戸常務取締役は「外国人選手の獲得にあたりましては補強ポイントにマッチした部分と野球に取り組む姿勢などを精査しながら複合的に考えて日々調査している。今後もフ