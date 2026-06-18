元NHK解説委員でジャーナリストの柳沢秀夫氏が18日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）に出演。高校野球で導入が検討されている7回制について言及した。7回制は、昨年に日本高野連理事らで構成した「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」で議論され、同年秋の国民スポーツ大会で初採用された。同12月の最終報告書では、熱中症対策などの観点から28年シーズンからの同制度導入を提言した。加