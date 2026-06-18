68年前に都立病院で別の赤ちゃんと取り違えられた男性が生みの親を特定するため、都に対し、調査義務を果たすよう東京地裁に申し立てました。1958年4月に都立墨田産院で生まれた江蔵智さんをめぐっては、生まれたばかりの時に別の新生児と取り違えられていたことが2006年に行われた裁判で認められました。ただ、都は事実調査をせず、江蔵さんは調査を求めて再び提訴し、東京地裁は2025年、都に調査を命じる判決を下しました。都は