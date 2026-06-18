将棋の第85期順位戦A級1回戦が6月18日に行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と佐々木勇気八段（31）が東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で現在対局中だ。伊藤二冠は、初参戦のA級リーグで初白星を飾ることができるのか。注目の一戦は、佐々木八段の先手番で角換わりの出だしとなった。【中継】伊藤ニ冠VS佐々木八段 注目の一戦（生中継中）名人挑戦とA級残留を懸けて来年3月の「将棋界の一番長い日」へと続く戦い、第85期順位戦A