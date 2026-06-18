女優羽田美智子（57）と、Kis−My−Ft2二階堂高嗣（35）が18日、「日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演した。現在公開中の映画「劇場版旅人検視官、道場修作」（兼〓涼介監督）をPRした。BS日テレで放送中の2時間ドラマの映画化で、内藤剛志演じる元検視官が、俳句が好きだった亡き妻の愛した俳句ゆかりの地を訪ねていくなかで事件に巻き込まれる旅情サスペンス。2人はシリーズ初出演となる。俳句を愛する女性を