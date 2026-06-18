病気やけがの治療のため多額の出費が発生し、高額療養費制度を利用した経験のある人もいるかもしれません。治療が数ヶ月にわたると、高額療養費制度を年間で何回も利用することになります。 今回は、高額療養費制度の年間の利用回数制限があるのか、また令和8年8月からの改正点、医療費控除と併用する際の注意点などについてご紹介します。 高額療養費制度に回数制限はある？ 高額療養費制度は、1ヶ月当たりの自