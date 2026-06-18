「観光を終えて駐車場に戻ったら、レンタカーのドアに見覚えのない傷が……」自分が気をつけていても避けるのが難しい「ドアパンチ」の被害。相手が分からない場合、修理費は自分で負担しなければならないのか疑問に感じる人もいるでしょう。 今回は、知っておかないと数万円単位で損をする「自己負担金の仕組み」と、ご自身の身とお金を守るために「その場ですべき初期対応」を分かりやすく解説します。 相