撮影＝金澤正平この記事の画像を見るFRUITS ZIPPERのメンバーとして活躍する“るなぴ”こと、仲川瑠夏さん。アイドルとして多忙な日々を送る一方で、幼い頃から父親に連れられて映画館に通い、今でも時間を見つけて映画を観るほどの映画好きという一面も持つ。そんな仲川さんに、6月19日公開の映画『黒牢城』の魅力について話を聞いた。戦国時代を舞台にした時代劇でありながら、本格ミステリーとしても楽しめる本作。戦国時代