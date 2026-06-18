「注意してください!!!」タレントのイ・ジヘが怒りの注意喚起だ。【画像】「顔はイジったけど体は天然物」イ・ジヘイ・ジヘは6月17日、自身のSNSで問題となっている広告による被害を明かした。「私が撮影した広告ではありません!!! 最近、この件についてDMがたくさん届いています。絶対にそのリンクにアクセスして購入しないでください。注意してください!!!」と呼びかけ、「中国のどこかのサイトに繋がるようです。韓国語で書かれ