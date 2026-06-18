2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。歴史・雑学部門の第2位は――。▼第1位だから｢織田の安土｣だけが廃墟になり､｢豊臣の大坂｣｢徳川の江戸｣は栄え続けた…幻の都市に欠けた唯一の要素▼第2位武田信玄よりずっと怖い…織田信長が最も恐れ､手紙で媚びるしかなかった｢理屈が通じない戦国大名｣とは▼第3位信長のフルネームは実は｢12文字｣もあった…日本史の教科書には載ってい