18日に東京ドームで入団会見を行い背番号「98」をお披露目したナショナルズ傘下から巨人へ移籍した小笠原慎之介投手が18日、東京ドームで入団記者会見を行った。2年ぶりの日本球界復帰となり、リーグ制覇へ向けた経験豊富な先発左腕として期待されている。背番号が「98」に決まった新戦力は、プロ入りから9年間在籍した古巣の中日からのオファーや対戦への思いを明かした。ポスティングシステムを利用して海を渡り、再び日本球