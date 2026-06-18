2PMのニックンが、ダイエットに成功した近況を公開するとともに、“激太り説”が話題になった当時の率直な心境を明かした。6月11日、2PM公式YouTubeチャンネルに一本の動画が公開された。【比較画像】2PM・ニックン、「太った？」の声を払拭動画の中でニックンは、イベント参加のため故郷であるタイを訪問。現地のスーパーで、お菓子やインスタントラーメン、日用品などのおすすめアイテムを紹介しながら親しみやすい魅力を見せた