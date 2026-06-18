同じ2016年に生まれた名作韓国ドラマでも、10年後の扱われ方はここまで違う。主要キャストが再集結する特番が組まれるドラマもあれば、祝祭ムードでは振り返りにくい作品もある。【画像】「火に油」『太陽の末裔』のキスシーンが議論に振り返れば、2016年は韓国ドラマにとって特別な一年だった。『太陽の末裔 Love Under The Sun』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『シグナル』『雲が描いた月明かり』『青い海の伝説』『麗＜