韓国で活動するタレントの藤田小百合の息子、全（ゼン）君が、外国人の友達と自然に英語で会話する姿で視線を釘付けにした。去る6月17日、YouTubeチャンネル「ふじたさゆり」には、「男の子の育児の先輩と会う 母親同士の育児トークショーの現場」（原題）というタイトルの動画が公開された。【写真】藤田小百合、先生への無理難題にモンペ批判藤田は、「今日は全の親友ハリソンの家に遊びに行く」として、「あの家には息子が3人い