俳優のチョ・ビョンギュが、校内暴力（いじめ）疑惑をめぐる法廷闘争を引き続き続けることになった。6月17日、韓国メディアの報道によると、チョ・ビョンギュが自身に対する校内暴力疑惑を提起したA氏を相手取り起こした損害賠償請求訴訟の控訴審第1回弁論が、8月28日に開かれる予定だ。【写真】「やつれた？」チョ・ビョンギュの近況チョ・ビョンギュは2021年、校内暴力疑惑に巻き込まれた。当時、A氏はSNSを通じて、ニュージーラ