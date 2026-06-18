【モデルプレス＝2026/06/18】タレントの辻希美が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。誕生日当日の様子を公開し、話題となっている。【写真】39歳5児のママタレ「ラブラブ」夫と密着ショット◆辻希美、誕生日デートの様子を公開辻は「実は…今日で39歳になりました」とつづり、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこした2ショットを公開。ほかの投稿では「誕生日当日はたぁくんと希空とlunchデート」とコメントし、長女の