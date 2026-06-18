【モデルプレス＝2026/06/18】SixTONESの森本慎太郎が6月18日、都内で行われたレチスパアンバサダー就任＆新CM発表会に出席。CMでの“妖精姿”を絶賛する場面があった。【写真】SixTONESメンバーが妖精に変身◆森本慎太郎、“妖精姿”を自画自賛ブランドのイメージカラーであるオレンジのスーツ姿で登場した森本。司会者から褒められると、「高岸さんではないですよ！森本慎太郎ですよ」と、オレンジの衣装がトレードマークのお笑