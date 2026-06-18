【モデルプレス＝2026/06/18】SixTONESの森本慎太郎が、ヘアケアブランド「レチスパ」のブランドアンバサダーに就任。あわせて、森本が出演する新CM「レチスパって何︖」篇が6⽉18⽇よりYouTubeにて公開、7月18日より全国で放映される。【写真】SixTONESメンバーが妖精に変身◆森本慎太郎、ブランドアンバサダー就任「レチスパクリームシャンプー」は、“頭⽪にもスキンケアを”というコンセプトのもとに&