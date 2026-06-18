【モデルプレス＝2026/06/18】ファミリーマートにて、初夏に旬を迎える果実を主役にした「和歌山県産すもも ひとくちドライフルーツ」「すもものドライフルーツから生まれた蜜グミ」が、6月23日（火）より全国のファミリーマート約16,400店で先行・数量限定で登場する。【写真】規格外のすももを積極的に採用した新作◆素材の旨みを凝縮したドライフルーツ2025年10月の登場時に好評だった「国産レモン」のアップサイクルプロジェク