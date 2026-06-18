自分の彼女にはもちろん、母親や女友達、同僚など、周囲の女性に堂々と甘えられる男を「正直、うらやましい！」と思ったことはないでしょうか？「甘え上手な男」の共通項を探ることで、世渡りやモテの秘訣が見えてくるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「女性が考える『甘え上手な男の特徴』」をご紹介します。【１】無邪気な笑顔が子どもみたいでかわいい「心底呆れていても屈託の