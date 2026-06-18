【一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！】 店頭販売：7月7日より順次発売予定 オンライン販売：7月7日19時7分より販売開始予定 価格：1回777円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！」の全ラインナップを公開した。発売は7月7日を予