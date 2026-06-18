元ＡＫＢ４８の横山由依が１７日に自身のインスタグラムを更新。マクドナルドのクルー姿を披露した。マクドナルドでのアルバイト経験があるという横山は「マッククルー時代はカウンター担当が多かったので、実は今回の撮影で初めてビッグマックを作りました！」と明かした。またクルーの制服を身にまとい、マスコットキャラクターのドナルドの横に座る写真などを公開した。この投稿にファンからは「カウンターにゆいはんがい