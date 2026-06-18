表彰を受ける後藤田センター長（右）香川大学提供 香川大学の情報課推進統合拠点サイバーセキュリティセンターが、四国地方の情報通信の発展に貢献したとして、総務省四国総合通信局長表彰を受賞しました。 サイバーセキュリティ―に関する教育や研究に取り組むとともに、警察と連携して啓発したり、香川大学生によるサイバー防犯ボランティア「SETOKU」の活動を支援したりして、人材
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