【AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様】 7月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-17DX ウルトラザウルス グラビティカノン仕様」を通販サイト「タカラトミーモール」にて7月に予約受付を開始する。 本商品はアニメ「ZOIDS-ゾイド-」に登場したグラビティカノンを装備したウ