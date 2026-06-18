阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）の定時株主総会が１８日、大阪市内で１４７９人（受付通過人数）の株主が出席して行われた。男性株主から外国人選手に関して「ここ３年間、全く使いものになっていない。フロントどうなっているのか？」と痛烈な指摘。上戸取締役は「補強ポイントにマッチした選手を担当者が常に調査をしている。今後もファンの皆様、株主様の期待に応えられるように努力していく」とした上で、続けて「チーム