NHKの人気シリーズ「映像の世紀バタフライエフェクト」で2026年6月15日に放送された「宋美齢3世紀を生きた"ドラゴン・レディ"」が、大きな反響を呼んでいる。中国やアメリカで撮影された貴重な資料映像を発掘して丹念に織り込んだこのドキュメンタリー作品は、45分に満たない短編ながら、日米中3国が複雑に交錯した戦争の裏面史を鋭く切り取ってみせた。【全米を魅了】高級チャイナドレス姿の宋美齢同番組の中でもひときわ印