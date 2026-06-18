日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「匡正」はなんて読む？人の名前に使われることが多い「匡」という漢字。よく見かけるけれど読み方がわからない、という方も多いのでは？そんな「匡」を使用した「匡正」は、なんと読むかわかりますか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくださ