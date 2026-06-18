近畿地方では、今日18日の午後は中国山地〜丹波高地周辺を中心に天気の急変に注意が必要です。明日19日をピークにかなり蒸し暑くなり、京都市で34℃、大阪市では32℃の予想です。今夜は近畿で今年初の熱帯夜となる所が出る可能性もあります。明日にかけて、熱中症に厳重に警戒してください。今日18日午後は急な雨や雷雨に注意日中30℃前後で蒸し暑い今日18日の午後は、急な雨や雷雨に注意が必要です。午前中は日差しの届いている