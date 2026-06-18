元フジテレビでフリーの内田恭子アナウンサーが１８日、２２日に東京・有明でオープンする専用施設型産後ケアホテル「ＶｉｌｌａＭｏｍ（ヴィラマム）」の開業記者発表会に出席した。内田アナはブランドを運営する株式会社ＳｍｉｌｅＰｒｏｊｅｃｔの社外取締役で、同施設のマインドフルネスプログラムも担当する。２児を出産した経験から、産後に落ち込むことは「ホルモンの急激な変化、睡眠不足、常に気を張っているので