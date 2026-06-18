渡辺美里＆小室哲哉 渡辺美里が、6月18日午後10時から放送のNHK「SONGS」に初登場。デビューから40年、１年も欠かすことなく行ってきたライブの魅力に迫り、数ある名曲の中から厳選した３曲をスタジオ歌唱する。豪華ゲストも登場。まずは、最大のヒット曲「My Revolution」を作曲した小室哲哉。ピアノの演奏で、渡辺のスタジオ歌唱に参加する。さらに小室はトークにも参加し、大泉洋と初共演。制作当時の貴重なエピ