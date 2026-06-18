声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身のインスタグラムを更新。ジムでトレーニングした際のオフショットを投稿すると、お尻や大胆ボディを強調した姿がネット上で話題になっている。【写真】お尻デカすぎ！大胆ボディ強調筋トレ中の井口裕香グラビアの仕事が急増し、定期的にトレーニング中のオフショットを投稿しているが、今回は「さいきんのトレーニングまとめ！今日も運動した！たのしかった！」