“令和のグラビアクイーン”の呼び声高いグラビアアイドルで俳優の沢口愛華が、18日発売の『月刊ヤングマガジン』第7号（講談社）の表紙と巻頭グラビアを飾った。【写真】撮影の模様…オフショットを公開した沢口愛華2018年に「ミスマガジン」グランプリを獲得して以降、数々の雑誌の表紙を飾り、グラビア界の第一線で活躍を続ける沢口。近年は俳優としても活動の幅を広げ、存在感を高めている。今号のグラビアでは、「夏の