株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が17日、自身のXを更新し、3日連続でお寿司を食べた写真を投稿した。【写真】量多すぎる！マグロやいくら…桐谷さんが爆食いした寿司連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「エー・ピーホールディングスの優待も、今年初めて使ったのは今月15日。まだ優待のポイントがたくさんあるので、16日のお昼も、17日のお昼も立ち寿司横丁でお寿