タレントの明日花キララがプロデュースするランジェリーブランド「Whip Bunny（ホイップバニー）」から、夏の新作コレクションが発売された。【写真】“爆モテフェロモン”たっぷりの勝負ランジェリーを手がけた明日花キララ「女性の“かわいい”と“色っぽい”を同時に叶える」をコンセプトに掲げる同ブランド。今回の新作では、花柄やラメ、ビジューをあしらった華やかなデザインを中心に、全5コレクションを展開する。「L