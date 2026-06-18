フジテレビの原田葵アナウンサーが18日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：47）を休演。代役として登場した入社2年目の浅倉美恩アナウンサーが、“番組開始5分”で爪あとを残した。【写真】入社1年目で初々しい…“番組開始5分”で爪あとを残した浅倉美恩アナオープニングトークで、MCのハライチ・澤部佑に「原田アナに代わりまして浅倉美恩アナウンサー〜」と紹介されると、「初『ぽか