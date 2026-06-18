乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪で起訴された男子バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告（26）が、身柄を勾留されていた警視庁本部から保釈されました。男子バレーボール元日本代表佐藤駿一郎被告「今回の事件について深く反省しています。すみませんでした」男子バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告は東京・板橋区のパチンコ店で今年5月、乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪できのう（17日）起訴さ