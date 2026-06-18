6人組グループ・SixTONESの森本慎太郎が18日、都内で行われたレチノール配合シャンプー『レチスパ』ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇した。商品のイメージカラーである全身オレンジのカラースーツを着用し「（ティモンディ）高岸（宏行）さんではないので。森本慎太郎でございます」と茶目っ気たっぷりにあいさつした。【動画】森本慎太郎が小さくなってシャンプーボトルにしがみつく…！新CM新CM「試して、レチス