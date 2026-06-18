茨城県の介護施設で点滴に空気を注入し、入所者2人を殺害した罪などに問われている元職員の女に対し、検察は無期懲役を求刑しました。古河市の介護施設元職員・赤間恵美被告（40）は2020年、入所していた鈴木喜作さん（当時84）と吉田節次さん（当時76）の点滴に注射筒＝シリンジで空気を注入し、殺害した罪などに問われていて、これまで殺人の罪について「空気を注入していません」と述べ、無罪を主張しています。検察側はきょう