アメリカのトランプ大統領は、FRB＝連邦準備制度理事会が年内の利上げ予想を示したことについて「信じがたい」などと批判しました。アメリカトランプ大統領「信じがたい。国を衰退させるだけだ」FRBは17日、ウォーシュ新議長のもと金融政策を決める会合を開き、政策金利を据え置くとともに、年内の利上げの予想を示しました。トランプ大統領は、金利の据え置きについて「問題ない」という認識を示す一方、利上げの予想に関しては