【ダラス（米テキサス州）＝星聡】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間１８日）、１次リーグが行われ、Ｋ組はポルトガル（世界ランキング５位）とコンゴ民主共和国（同４６位）が引き分けた。Ｌ組はイングランド（同４位）が前回大会３位のクロアチア（同１１位）に勝ち、ガーナ（同７３位）は試合終了間際の得点でパナマ（同３４位）に競り勝った。（世界ランキングは１１日時点）イングランド４―２クロ