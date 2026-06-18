◇ア・リーグレッドソックス0−3ブルージェイズ（2026年6月17日ボストン）レッドソックスは17日（日本時間18日）、本拠地でブルージェイズに0−3で敗れた。今季4度目の零敗で3連敗。借金は13となった。チームは現在29勝42敗でア・リーグ東地区最下位。メジャー最古の球場「フェンウェイパーク」を本拠地とする伝統球団が低迷を続けている。「6番・DH」で先発出場した吉田正尚外野手（32）も、6月打率は.207、打点、本