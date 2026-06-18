石田純一の娘でタレント、モデルのすみれ（35）が18日、都内で行われた、産後ケア専用ホテル「Villa Mom（ヴィラマム）」開業記者発表会に出席した。すみれは21年に一般男性との結婚を発表、22年4月には第1子男児の出産を報告した。出産後は「産後うつに近い状態だった」と明かし、「コロナ禍で、病院に行って診断が受けられない。産後うつと思っても助けを求めて良いのか。母として失格なのか。初めてでそういう気持ちになってし