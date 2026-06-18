トヨタとの共同開発で生まれた新たなフラッグシップトヨタの共同開発による新型BEV（バッテリーEV：電気自動車）であるスバル「Getaway（ゲッタウェイ）」が、2026年4月のニューヨーク国際自動車ショーで公開されました。同社初となる大型3列シート車のBEVであり、2026年後半に北米で発売されます。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがスバル「新型“3列・7人乗り”ラージSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）スバルとト