小型ファンモデル「ミニQ」とは！4ストロークの小排気量ミッション車、いわゆる「4ミニ」のパーツなどを展開するMINIMOTOから、2025年末に登場した原付二種の小型ファンモデル「MINI Q（ミニQ）」が注目を集めています。ホンダの初代「モンキー」を彷彿とさせる愛らしいルックスが特徴で、初心者でも扱いやすい軽量な1台に仕上がっているのですが、どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「ミニQ」で