名探偵役の似合う有名人というと、誰を思い浮かべますか。Z世代を対象としたアンケート調査の結果、人気お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏さんが1位に選ばれました。【調査結果】天才探偵役が似合う有名人1位は…この調査は、バイドゥ株式会社が運営する顔文字キーボードアプリ「Simeji」のアプリ上で、全国のSimejiユーザーの男女5220人を対象に、2026年5月に行われました。Z世代が選ぶ天才名探偵が似合う有名人ランキング「“