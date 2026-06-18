6月17日（水）に放送した「ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜」（不定期で複数回放送予定）。【動画】ふぉ〜ゆ〜が涙した【嵐のラストライブ】胃カメラ検査で、辰巳の体内に異変！？＃3では、8月13日に初の日本武道館公演が決定したふぉ〜ゆ〜（福田悠太・辰巳雄大・越岡裕貴・松崎祐介）の健康診断に完全密着！ アラフォーアイドルの赤裸々な体事情が浮き彫りに！？SNSでは「健康診断っておもろす