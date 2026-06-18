きょうの午後は、暑さと急な雨に注意が必要です。 【写真を見る】東海地方 週末は広く雨 きょうは各地で30℃以上の｢真夏日｣に 夜にかけて岐阜県中心に急な雨や雷に注意 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（6/18 昼） 正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが朝から日差しがよく届いています。この時間の気温は28.4℃です。 きょうは午後も晴れ間が広がるでしょう。夜にかけて、岐阜県を中心に大気の状態が不安定になるため、急に